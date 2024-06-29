Рианчо высказался о дуэли сборных Испании и Грузии

Известный тренер Рауль Рианчо дал комментарий по поводу противостояния национальных сборных Испании и Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Конечно, Хвича Кварацхелия – козырь сборной Грузии, он может повлиять на исход игры. Но у Испании козырей больше, не думаю, что грузины смогут победить. Испания – безусловный фаворит этой встречи», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Матч между сборными Испании и Грузии пройдёт в воскресенье, 30 июня. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени. Победитель этой дуэли в четвертьфинале Евро-2024 сыграет либо с Германией, либо с Данией.