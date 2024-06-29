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Чемпионат Европы по футболу 2024

Каррера недоволен работой Спаллетти в сборной Италии

29 Июня 2024 • 16:11 Комментировать
Швейцария
...
Италия
1 3.45 X 2.90 2 2.50
Через 2 ч. 16 мин.

Итальянский тренер Массимо Каррера высказался об игре сборной Италии под руководством Лучано Спаллетти.

«До сегодняшнего дня Спаллетти не сделал ничего хорошего на Евро. Игра Италии на групповом этапе мне не понравилась, команда выглядела плохо», — заявил Каррера «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что в футболе может быть все что угодно, поэтому он надеется на выход Италии в четвертьфинал.

Сегодня, 29 июня, сборная Италии встретится со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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