Сборная Франции показала новую маску Мбаппе

Пресс-служба сборной Франции опубликовала фотографию нападающего Килиана Мбаппе в новой защитной маске. Местные СМИ рассказывают о том, что в этой маске Мбаппе чувствует себя комфортнее, чем в той, в которой капитан «трёхцветных» сыграл против Польши. Новая маска лучше прилегает к лицу форварда.

Как известно, Килиан Мбаппе вынужден играть в защитной масле после травмы носа, полученной в матче чемпионата Европы против Австрии.

В понедельник, 1 июля, сборная Франции проведёт матч против Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.