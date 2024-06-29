Кураньи высказался о низкой результативности топ-форвардов на Евро-2024

Кевин Кураньи, который в своё время поиграл в России за «Динамо», высказался по поводу низкой результативности топ-форвардов на чемпионате Европы, а именно Гарри Кейна (1 гол), Килиана Мбаппе (1 гол) и Ромелу Лукаку (0 голов).

По словам Кураньи, он пока что не собирается негативно высказываться о выступлениях топ-игроков на Евро-2024.

«Есть разные причины. Килиан получил травму. Лукаку забил трижды, эти мячи без ВАР спокойно засчитали бы. У Кейна неблагодарная роль из-за стиля игры сборной Англии. Но повторюсь: турнир только начинается. Все самое интересное – впереди», - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в субботу на чемпионате Европы начинается плей-офф.