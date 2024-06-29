Кураньи назвал самое грустное событие Евро-2024

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался о самом грустном событии на чемпионате Европы. По словам Кураньи, таковым является вылет сборной Хорватии уже по итогам групповой стадии.

«Самое же грустное событие – вылет Хорватии. Из-за Модрича, понятно. Луку уважают во всём мире, у него за плечами шикарная карьера. Как он тащил свою команду в матче с Италией: не забил пенальти, тут же поразил ворота, вывел команду вперёд», - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

Сборная Хорватии вышла бы в плей-офф чемпионата Европы, если бы обыграла Италию в последнем туре. Впрочем, «шашечные» не удержали победу, пропустив ответный гол на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. Как следствие, хорваты финишировали на третьей позиции в группе с двумя очками.