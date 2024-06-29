Кураньи назвал главную сенсацию на Евро-2024

Известный в прошлом футболист Кевин Кураньи назвал главную сенсацию на чемпионате Европы по итогам групповой стадии. Экс-форвард «Динамо» выделил сборную Грузии, которой удалось пройти в 1/8 финала за счёт победы над Португалией в последнем туре со счётом 2:0.

«Главная сенсация, конечно, — выступление Грузии. Всегда здорово обнаруживать для себя такие команды, которые впервые приезжают на крупный турнир, но играют в смелый футбол и заслуженно выходят из группы», - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

По словам Кураньи, ему жаль, что в плей-офф сборной Грузии сразу же достался сложный соперник в лице сборной Испании. Этот матч пройдёт в воскресенье, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.