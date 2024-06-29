Кураньи высказался о разочарованиях на Евро-2024

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии ответил на вопрос о разочарованиях на чемпионате Европы.

«Разочарования? Франция, Бельгия, Англия могут, конечно, играть лучше. Но давайте спокойнее с этими оценками. На групповом этапе задача простая – пройти дальше, команды её решили. Ты можешь выиграть три матча в группе, получить комплименты и вылететь в 1/8 финала. И толку?» - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в субботу на чемпионате Европы стартует плей-офф. Матчи 1/8 финала растянутся на четыре дня – они пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.

Добавим, что действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии. В финале прошлого континентального футбольного форума «скуадра адзурра» обыграла Англию по пенальти.