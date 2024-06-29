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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Не делай глупостей»: Руни дал ценный совет Беллингему

29 Июня 2024 • 14:16 Комментировать
Англия
...
Словакия
1 1.45 X 4.15 2 10.50
30.06 19:00

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни призвал полузащитника Джуда Беллингема контролировать свои эмоции.

«В игре против Словении Беллингем не мог скрыть своего разочарования. Он оборачивался, смотрел на других, вскидывал руки вверх. Подобный язык тела посылает сигнал болельщикам, его партнёрам, тренеру.

Со мной такое было. Я знаю, в какой ситуации он находится. Я много раз с этим сталкивался и просто надеюсь, что его разочарование не дойдёт до красной карточки, какой-нибудь глупости или травмы.

Джуд напоминает мне меня. Ты отчаянно хочет выступить хорошо и знаешь, что мог бы играть лучше, как и вся команда, и это тебя задевает. Но не делай глупостей, Джуд», - слова Руни приводит портал Goal.

Стоит сказать, что на чемпионате мира – 2006 Джуд Беллингем получал красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Сборная Англии Джуд Беллингем ещё теги

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