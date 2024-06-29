Петрушин объяснил, почему отдает предпочтение Швейцарии в матче с Италией

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о сегодняшних матчах 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария - Италия и Германия - Дания.

- Какие прогнозы на матч Швейцария - Италия?

- Отдам предпочтение Швейцарии. Она поинтереснее выглядела на групповом этапе. А Италия играла тяжело, с натугой. На данный момент итальянцы представляют собой достаточно среднюю команду. Это раньше их сборная была сильной, лет десять назад. А сейчас уровень игроков у Италии средний.

- Швейцария многим понравилась на групповом этапе. Что подкупает в ее игре?

- То, как команда действует в атаке. Да и обороняется она достаточно хорошо. Она играет на этом чемпионат легче, чем итальянцы.

- Какой потенциал у сборной Италии? Может быть, эта команда прибавит в плей-офф?

- Для того чтобы раскрыть свой потенциал, Италии и нужно преодолеть сегодня Швейцарию. Спаллетти – это сильный тренер, но он раньше не работал с национальной командой. Может быть, у него получится найти слова, чтобы его ребята выстрелили. Тут вопрос еще и в том, как команда готовилась к Евро.

- Много голов в этой паре не стоит ждать?

- Да. Итальянцы всегда отличались хорошей игрой в обороне. Думаю, кто-то выиграет с разницей в один мяч. Максимум в два.

- У Дании есть шансы обыграть Германию?

- Я ставлю на Германию, которая показывает приличный футбол. Плюс она играет у себя дома. Хочешь или нет, но болельщики заставят бежать вперед. Ну и потенциал у немцев однозначно выше, чем у датчан.

- Как надо играть Дании, чтобы создать Германии какие-то проблемы?

- Главное – не дать немцам разбежаться, и не дать играть в свой футбол. В любом случае у немцев есть слабости. Это было видно и по отборочному турниру к Евро. Были неважные матчи.

- Какой из этих матчей вам наиболее интересен?

- Оба. Но думаю, что упорнее будет борьба в первой паре.

Елена Григорьевская