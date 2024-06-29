Петрушин объяснил, почему отдает предпочтение Швейцарии в матче с Италией

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о сегодняшних матчах 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария - Италия и Германия - Дания.
- Какие прогнозы на матч Швейцария - Италия?
- Отдам предпочтение Швейцарии. Она поинтереснее выглядела на групповом этапе. А Италия играла тяжело, с натугой. На данный момент итальянцы представляют собой достаточно среднюю команду. Это раньше их сборная была сильной, лет десять назад. А сейчас уровень игроков у Италии средний.
- Швейцария многим понравилась на групповом этапе. Что подкупает в ее игре?
- То, как команда действует в атаке. Да и обороняется она достаточно хорошо. Она играет на этом чемпионат легче, чем итальянцы.
- Какой потенциал у сборной Италии? Может быть, эта команда прибавит в плей-офф?
- Для того чтобы раскрыть свой потенциал, Италии и нужно преодолеть сегодня Швейцарию. Спаллетти – это сильный тренер, но он раньше не работал с национальной командой. Может быть, у него получится найти слова, чтобы его ребята выстрелили. Тут вопрос еще и в том, как команда готовилась к Евро.
- Много голов в этой паре не стоит ждать?
- Да. Итальянцы всегда отличались хорошей игрой в обороне. Думаю, кто-то выиграет с разницей в один мяч. Максимум в два.
- У Дании есть шансы обыграть Германию?
- Я ставлю на Германию, которая показывает приличный футбол. Плюс она играет у себя дома. Хочешь или нет, но болельщики заставят бежать вперед. Ну и потенциал у немцев однозначно выше, чем у датчан.
- Как надо играть Дании, чтобы создать Германии какие-то проблемы?
- Главное – не дать немцам разбежаться, и не дать играть в свой футбол. В любом случае у немцев есть слабости. Это было видно и по отборочному турниру к Евро. Были неважные матчи.
- Какой из этих матчей вам наиболее интересен?
- Оба. Но думаю, что упорнее будет борьба в первой паре.
Елена Григорьевская
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