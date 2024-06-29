Бушманов назвал главную проблему сборной Германии на Евро-2024

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о сегодняшних матчах 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария - Италия и Германия - Дания.

- Какие прогнозы на матч Швейцария – Италия?

- Здесь нет однозначного фаворита. Италия – действующий чемпион Европы, хотя сборная конкретно поменялась. Но в любом случае это сильная команда с большим опытом. Швейцария хорошо себя показала на групповом этапе. Это организованная команда, с которой непросто будет любому сопернику.

- Многие ждали большего от итальянцев. Вас не разочаровала эта сборная на групповом этапе?

- Не сказать, что разочаровала. На групповом этапе задача – пройти дальше, сохранить силы. Итальянцы решили эту задачу достаточно уверенно.

- Титул Италия сможет отстоять?

- Она не является главным фаворитом чемпионата.

- Швейцария многим понравилась на групповом этапе. Что подкупает в ее игре?

- Организация, хладнокровие. Ребята понимают, что делать на поле. Мне понравилась встреча с немцами. Там получилась ничья, но швейцарцы были ближе к победе. Они очень хорошо разобрали соперника и выстроили свою игру. Не исключаю, что в этой паре будет серия пенальти.

- У Дании есть шансы обыграть Германию, и в чем они?

- Шансы есть, но Германия все равно сильнее и будет фаворитом этой встречи. Немцы провели очень хороший первый матч в группе, хотя там шотландцы играли невнятно. В целом Германия – одна из основных претендентов на победу на этом Евро, но проблемы у нее тоже есть.

- Какие?

- Достаточно большая разница между футболистами стартового состав и запаса. Пока непонятно, как будут выходить игроки скамейки, если это потребуется, потому что у кого-то из ребят основы есть проблемы со здоровьем. Основной центральный защитник пропустит матч. То есть потери уже есть. Посмотрим, как с ними немцы справятся.

- Какое впечатление оставили датчане на групповом этапе?

- Выделяется Эриксен. Это явный лидер сборной, который ведет команду за собой. Во многом от его игры зависит результат датчан. Когда он в хорошей форме и у него идет игра, они способны победить.

- Какая-то из сборных этих двух пар достойна финала?

- Это покажет турнир. Прошел групповой этап, и только сейчас начинается настоящая борьба. Немцы – всегда одни из фаворитов турнира. Швейцарию сложно представить в финале. Италия сильно поменялась, но теоретически все может быть. Это футбольная страна, и сборная много чего выигрывала. Традиции и историю никто не отменял.

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Елена Григорьевская