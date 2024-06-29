Журналист Эспина назвал Испанию явным фаворитом матча против Грузии

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором сборная Испании встретится с командой Грузии.

Эспина назвал испанцев явными фаворитами игры против Грузии, отметив, что «красная фурия» должна бороться за главный трофей.

«Безусловно, в футболе ничего легко не даётся, любой соперник может удивить. Но Испания, как мне кажется, явный фаворит матча с Грузией. У нас хорошее поколение, мы должны бороться за титул», — цитирует Эспину «РБ Спорт».

Матч Испания — Грузия состоится завтра, 30 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.