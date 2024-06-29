Лепёхин: «Если Грузия не проиграет Испании в основное время, это уже будет считаться сенсацией»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся команды Грузии и Испании.

Эксперт считает, что в предстоящей игре грузинской сборной придётся нелегко и даже ничья в основное время станет для неё хорошим результатом.

«Я буду болеть за Грузию, это однозначно. Если они смогут в основное время не проиграть, то это уже будет считаться сенсацией. Если у грузин будут такая же удача и характер, какие были у нас в игре с Испанией на ЧМ-2018, то возможно чудо», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Матч Испания — Грузия состоится завтра, 30 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.