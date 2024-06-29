Дмитрий Черышев не смог назвать фаворита в матче Швейцария — Италия

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы между Италией и Швейцарией.

«Матч между Италией и Швейцарией будет равным. Каждая игра в плей-офф на вес золота. Какая сборная лучше сыграет в обороне и эффективнее в атаке, та и выиграет. В таких матчах отсутствует лидер», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Также Черышев похвалил наставника швейцарской сборной Мурата Якина, ранее работавшего в «Спартаке». Специалист отметил, что несмотря на свою неудачу в России, Якин остаётся хорошим и квалифицированным тренером.

Матч Швейцария — Италия состоится сегодня, 29 июня. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.