Погребняк дал прогноз на матч Германия - Дания

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 сборная Германии сыграет против команды Дании. Об этой встрече поделился мнением бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк.

«Дания вышла из группы, сыграв все три матча вничью. Группа D была супернерезультативной и вызвала разочарование. Думаю, что голевой феерии мы не увидим в этой игре, поэтому моя ставка - ТМ (2,5)», - передает слова Погребняка «РБ Спорт».

Матч между сборными Германии и Дании состоится сегодня, 29 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.