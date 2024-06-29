Титов назвал победителя матча Германия - Дания

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем поединке между национальными командами Германии и Дании.
«У немцев все в порядке. Думаю, даже если сразу не получится забить, то во втором тайме точно додавят Данию. Болельщики в Дортмунде невероятные, помогут. Я верю в победу Германии с форой (-1)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Матч сборных Германии и Дании состоится сегодня, 29 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем престижного трофея является сборная Италии.
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