Титов назвал победителя матча Германия - Дания

«У немцев все в порядке. Думаю, даже если сразу не получится забить, то во втором тайме точно додавят Данию. Болельщики в Дортмунде невероятные, помогут. Я верю в победу Германии с форой (-1)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».