Арустамян: «Либо Испания, либо Португалия будет в финале чемпионата Европы»

Известный футбольный журналист Нобель Арустамян назвал команды, понравившееся ему больше остальных на проходящем сейчас в Германии чемпионате Европы.

«На Евро пока что больше всех понравилась Испания. Понятно, что прибавит Франция и очень высокий потенциал у Англии, но она его пока не реализует. Также сильная команда у Португалии. Думаю, либо Испания, либо Португалия будет в финале», — цитирует Арустамяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 29 июня, стартуют матчи 1/8 финала турнира. В своих первых играх плей-офф Испания встретится с Грузией, а Португалия померится силами с командой Словении.