Стало известно, сыграет ли Рюдигер в 1/8 финала Евро-2024

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер, который получил повреждение бедра, сможет принять участие в поединке 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Дании.

Как стало известно журналисту Флориану Плеттенбергу, звездный защитник заявил о готовности выйти на поле. Матч между сборными Германии и Дании состоится сегодня, 29 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, одолевшая в финале Евро-2020 команду Англии.