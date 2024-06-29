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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок «Реала» Гути: «Я зол на Кварацхелию»

29 Июня 2024 • 12:01 Комментировать (3)

Экс-футболист мадридского «Реала» Гути высказался о вингере сборной Грузии и «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Я зол на него. Мы с ним общались, и он обещал прислать мне свою футболку. Но она до сих пор не пришла. Во время Евро я бы хотел получить одну из его футболок в составе сборной Грузии», - передает слова Гути El Chiringuito TV.

Хвича вместе со сборной Грузии пробился в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Следующим соперником подопечных Вилли Саньоля будет национальная команда Испании. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня.

Евро проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Гути Хвича Кварацхелия
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Комментарии (2) Все комментарии
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GlorReala
29 Июня 2024 в 12:05
Пусть в интернете закажет..))
NOBODY
29 Июня 2024 в 12:03
хм, уважаемый Гути, если хочешь, могут прислать тебе свои носки? )))
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