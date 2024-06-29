Экс-игрок «Реала» Гути: «Я зол на Кварацхелию»

Экс-футболист мадридского «Реала» Гути высказался о вингере сборной Грузии и «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Я зол на него. Мы с ним общались, и он обещал прислать мне свою футболку. Но она до сих пор не пришла. Во время Евро я бы хотел получить одну из его футболок в составе сборной Грузии», - передает слова Гути El Chiringuito TV.
Хвича вместе со сборной Грузии пробился в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Следующим соперником подопечных Вилли Саньоля будет национальная команда Испании. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня.
Евро проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля.
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