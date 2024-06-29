Футболист сборной Франции незамедлительно покинул расположение команды – известна причина

Кингсли Коман, игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Франции, покинул расположение своей национальной команды.

Как передаёт RMC Sport, 28-летний форвард срочно отправился в Швецию, чтобы присутствовать на родах своей жены. В семье футболиста появится четвёртый ребёнок.

Отметим, что на чемпионате Европы – 2020 Коман также уезжал из расположения сборной и присутствовал на родах своей дочери. В ближайшее время вингер должен вернуться для подготовки к матчу плей-офф с Бельгией. Встреча, напомним, пройдёт 1 июля и начнётся в 19:00 по московскому времени.

На текущем Евро Коман лишь один раз появлялся на поле - игрок вышел на замену в матче с Нидерландами (0:0).