Капелло: «Сборная Грузии точно доставит проблемы испанцам»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором между собой встретятся сборные Грузии и Испании.

Напомним, грузинская команда пробилась в плей-офф чемпионата Европы благодаря победе над фаворитом группы F Португалией (2:0).

«Классные ребята, большое им спасибо за тот футбол, которые они показали в матче с Португалией. В плей-офф они вряд ли далеко дойдут, не самый удачный жребий. Но испанцам они точно доставят проблемы», — цитирует Капелло «Советский Спорт».

Матч Испания — Грузия состоится завтра, 30 июня. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.