Экс-игрок сборной России назвал главную сенсацию Евро-2024

Дмитрий Аленичев, в прошлом игрок столичного «Спартака», ряда европейских клубов и сборной России, назвал главную сенсацию Евро-2024.

- Выход сборной Грузии в плей-офф пока главная сенсация турнира. Перед матчем с Португалией был уверен, что у португальцев будет большая ротация, так как они уже вышли из группы, - передаёт слова Аленичева «Чемпионат».

Напомним, грузины в третьем туре группового этапа забили два безответных мяча в ворота Португалии и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира, где встретятся с Испанией. Матч пройдёт 30 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.