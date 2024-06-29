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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок сборной России назвал главную сенсацию Евро-2024

29 Июня 2024 • 10:39 Комментировать
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.80 2 17.00
30.06 22:00

Дмитрий Аленичев, в прошлом игрок столичного «Спартака», ряда европейских клубов и сборной России, назвал главную сенсацию Евро-2024.

- Выход сборной Грузии в плей-офф пока главная сенсация турнира. Перед матчем с Португалией был уверен, что у португальцев будет большая ротация, так как они уже вышли из группы, - передаёт слова Аленичева «Чемпионат».

Напомним, грузины в третьем туре группового этапа забили два безответных мяча в ворота Португалии и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира, где встретятся с Испанией. Матч пройдёт 30 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Сборная Грузии

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