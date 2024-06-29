Колыванов: «Италия на этом Евро – средняя серая команда»

Бывший нападающий целого ряда итальянских клубов Игорь Колыванов высказался о выступлениях сборной Италии на проходящем сейчас чемпионате Европы.

Напомним, в 1/8 финала турнира команда Лучано Спаллетти встретится со сборной Швейцарии.

По мнению Колыванова, в предстоящей игре итальянцам придётся непросто, так как сейчас по игре и физической подготовке швейцарцы выглядят предпочтительнее.

«В Италии сейчас ровная команда, в ней нет звёзд. Италия на этом Евро – средняя серая команда. Надеюсь, Италия прибавит по ходу плей-офф, но как она это сделает – пока не понимаю», — цитирует Колыванова Metaratings.

Матч между Италией и Швейцарией состоится сегодня, 29 июня. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.