Без Роналду, Кейна и Мбаппе: Символическая сборная группового этапа чемпионата Европы – 2024

Завершился групповой этап чемпионата Европы – 2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило для вас символическую сборную по итогам трёх сыгранных туров.

Вратарь

Вратарь — Георгий Мамардашвили (Грузия). Грузинский голкипер здорово провёл групповой этап, за исключением первой игры с Турцией. В остальных двух встречах 23-летний Мамардашвили тащил практически всё, что летело в его ворота.

Защитники

Правый защитник — Даниэль Карвахаль (Испания). Здорово действовал на своей бровке, регулярно подключаясь к атакам партнёров. Это принесло свои плоды, ведь в 32 года он забил свой дебютный мяч за сборную.

Центральный защитник — Пепе Кеплер (Португалия). 41-летний Пепе стал самым возрастным футболистом в истории, который когда-либо играл на чемпионате Европы. Несмотря на свой возраст, он продолжает оставаться ключевым защитником Португалии и практически в полной мере справляется со своей работой.

Центральный защитник — Яка Бийол (Словения). Экс-игрок ЦСКА продемонстрировал высокий уровень на групповой стадии. За три матча словенцы пропустили всего два гола, сумев сохранить ворота на замке в игре против Англии.

Левый защитник — Марк Кукурелья (Испания). Он, как и Карвахаль, здорово действовал на своём фланге, всё время обостряя игру команды. Результативными действиями не отметился, но создал несколько опасных эпизодов для своих партнёров.

Полузащитники

Правый полузащитник — Тони Кроос (Германия). Тут даже не нужно никаких объяснений. Кроос является ключевым игроком немцев на домашнем турнире, ведь именно он рулит всей атакой команды. Жаль, что на пике Кроос решил уйти из футбола.

Центральный полузащитник — Илкай Гюндоган (Германия). Если Кроос выполняет функцию начала атак немцев, то Гюндоган является отличным подносчиком снарядов для нападающих. Пока на Евро-2024 у Илкая гол+пас.

Левый полузащитник — Фабиан Руис (Испания). Чуть ли не самый активный игрок сборной Испании на групповом этапе. В первом туре был признан лучшим в матче с Хорватией, поучаствовав в двух забитых мячах своей команды. Во второй игре не опускал планку, а в третьем туре отдыхал на скамейке, ведь к тому моменту испанцы уже были в плей-офф.

Нападающие

Правый нападающий — Джамал Мусиала (Германия). На текущем турнире забил уже два гола. Неудивительно, ведь он является одним из самых активных игроков атаки у немцев.

Центральный нападающий — Жорж Микаутадзе (Грузия). Нельзя не включить лучшего бомбардира группового этапа в символическую сборную. Стоит признать, что у нас он ни разу не попадал в список лучших по итогам тура, но здесь форвард оказался за счёт своей стабильности. Ни один нападающий на этом Евро не был стабилен во всех трёх матчах, кроме Микаутадзе.

Левый нападающий — Коди Гакпо (Нидерланды). Был лучшим в составе команды в матчах с Польшей и Австрией, а также был одним из лучших в игре с Францией. За три матча забил два мяча.

Дмитрий Миляев