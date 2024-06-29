Лучшие молодые игроки группового этапа Евро-2024

На крупных турнирах внимание традиционно приковано к молодым футболистам, которые уже совсем скоро выйдут на первый план в своих сборных. Поговорим о тех, кто проявил себя ярче остальных. «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых ярких игроках, которые проявили себя на групповом этапе.

Джамал Мусиала (21 год)

Мусиала дебютировал на провальном для Германии чемпионате мира в Катаре, где был одним из самых ярких игроков, но, к сожалению, упустил ряд опасных моментов. Именно поэтому для него было столь важно забить как можно раньше, что он и сделал в игре с Шотландией, а затем оформил победный гол в ворота сборной Венгрии. Концовка сезона в «Баварии» для него была непростой, однако на этом турнире он смотрится очень ярко и заслуженно считается одним из лидеров «Бундестим».

Ламин Ямаль (16 лет)

Вундеркинд дебютировал за «Барселону» в 15 лет, а 17-й день рождения может отметить в статусе финалиста турнира, если Испания до него дойдёт. Ямаль без преувеличения является одним из козырей «красной фурии». Он уже сделал ассист в игре со сборной Хорватии и успел обновить немало рекордов континентального первенства. Ламин отлично продвигает мяч и здорово умеет использовать дриблинг в разных ситуациях. Вокруг звёздочки сборной Испании очень много внимания, и оно абсолютно заслуженно. Ямаль – не подающий надежды юнец, а полноценная боевая единица одной из самых играющих сборных турнира.

Нико Уильямс (21 год)

У сборной Испании реактивные фланги, и если справа угрозу создаёт Ямаль, то слева зажигает Нико Уильямс. Вингер «Атлетика» провёл великолепный сезон, забив 5 мячей и отдав 11 голевых передач, так что теперь за него борются топ-клубы, а он сам пока мучает соперников на чемпионате Европы. Особенно досталось Ди Лоренцо: в игре против Италии Уильямс 11 раз шёл в обводку и создал для партнёров 4 момента, он же поучаствовал в голевой атаке и стал лучшим игроком матча. Против Албании он не играл, зато теперь готов терзать правый фланг обороны сборной Грузии.

Арда Гюлер (19 лет)

Турецкий Месси прошлым летом перешёл в «Реал», но из-за травм играл совсем мало. Тем не менее в концовке сезона Гюлер успел настрелять 5 мячей и доказать, что не просто так считается одним из главных талантов мирового футбола. Продолжил творить он и на Евро – гол дальним ударом в ворота сборной Турции точно будет претендовать на лучший гол турнира. Да, в игре против Португалии у него, как и у всей команды, ничего не получилось, но уже в следующей игре против Чехии Гюлер снова был хорош и активно напрягал Крейчи и Юрасека.

Франсишку Консейсау (21 год)

Вингер «Порту» провёл сильный сезон и привлёк внимание больших клубов, в том числе и «Баварии», так что его появление в заявке сборной было закономерным. Героем он стал в первой же игре против Словакии. Консейсау вышел на замену на 90-й минуте, а уже на 92-й оформил победный гол. Интересно, что его отец Сержиу на Евро-2000 оформил хет-трик в ворота сборной Германии, а через 24 года голом на Евро отметился уже Франсишку. Едва ли Консейсау младший будет играть в старте, но он доказал, что у сборной Португалии есть очень интересный джокер на скамейке.

Сергей Румянцев