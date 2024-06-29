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Чемпионат Европы по футболу 2024

Символическая сборная третьего тура чемпионата Европы – 2024

29 Июня 2024 • 08:46 Комментировать

26 июня завершился третий тур группового этапа чемпионата Европы – 2024, который проходит в Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вашему вниманию символическую сборную игроков по итогам заключительного тура.

Вратарь

Вратарь — Лукаш Скорупски (Польша). Голкипер провёл потрясающий матч против Франции, вытащив всё, что только можно. Скорупски совершил целых семь сейвов и заслуженно был признан лучшим игроком поединка.

Защитники

Правый защитник — Андрей Рациу (Румыния). Румын классно отыграл в защите в матче со Словакией. Он совершил несколько полезных перехватов, пару раз отвоевал мяч и регулярно подключался к атакам. За 90 минут даже смог нанести два точных удара по воротам.

Центральный защитник — Даниэль Вивиан (Испания). На игру с Албанией испанцы вышли в экспериментальном сочетании, поэтому у соперника было несколько хороших возможностей для взятия ворот, но Вивиан действовал очень уверенно и был одним из лучших в составе Испании.

Центральный защитник — Янник Вестергор (Дания). У него было не так много оборонительной работы в матче со Словенией, поэтому большую часть времени он провёл в центре поля. Вестергор выиграл семь верховых единоборств, заработал на себе два фола и один раз точно пробил по воротам.

Левый защитник — Алекс Гримальдо (Испания). Игрок был великолепен на своей бровке. Большую часть матча он провёл в атаке, сделал пять обостряющих передач, выполнил пять точных навесов и пару раз успешно действовал в дриблинге.

Полузащитники

Правый полузащитник — Дани Ольмо (Испания). За 84 минуты Ольмо успел поиграть практически на всех позициях в атаке и записал на свой счёт один ассист. Кроме того, Ольмо совершил три успешные попытки дриблинга (из 3), выиграл две верховые дуэли (из 2) и был точен в длинных переводах мяча (5 из 5).

Центральный полузащитник — Тони Кроос (Германия). 34-летний хавбек стал единственным, кто попал в нашу символическую сборную второй раз за три тура. Кроос, как и всегда, был активен на поле, раздавал точные передачи по разным флангам, а также здорово выглядел в оборонительных действиях.

Левый полузащитник — Роналд Шаллаи (Венгрия). В матче с Шотландией Шаллаи оформил один ассист, два раза пробил по воротам и создал две голевые возможности для своих партнёров.

Нападающие

Правый нападающий — Усман Дембеле (Франция). Дембеле провёл на поле 86 минут и был превосходен в игре с Польшей. Голевыми действиями он не отметился, но имел очень хороший шанс отличиться и два раза мог помочь сделать это своим партнёрам.

Центральный нападающий — Килиан Мбаппе (Франция). 25-летний новичок «Реала» провёл свой лучший матч на групповом этапе и забил свой первый гол в карьере в рамках чемпионата Европы, пусть и с пенальти.  

Левый нападающий — Хвича Кварацхелия (Грузия). То же самое можно сказать и про Хвичу, у которого не всё получалось в первых двух играх, но в матче с Португалией он заслуженно был признан лучшим футболистом встречи, отметившись голом. Добавим, что точность его передач составила 100% (9 из 9).

 

Дмитрий Миляев


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