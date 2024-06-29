Меньян рассказал, как едва не подрался с Рабио

Голкипер «Милана» Майк Меньян вспомнил об инциденте с товарищем по сборной Франции Адриеном Рабио.

28-летний вратарь признал, что однажды повздорил с хавбеком «Ювентуса» на одной из первых совместных тренировок.

«Это правда. Тогда мы с Рабио плохо друг друга знали. Мы обменялись резкими словами в адрес друг друга, но всё закончилось благополучно. Сборная Франции стала для меня семьёй», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Меньяна.

1 июля французская национальная команда проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Бельгии. «Трёхцветные» финишировали в своей группе вторыми, набрав пять очков.