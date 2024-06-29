Нагельсманн: «Меня не интересуют дискуссии вокруг Хаверца и Фюллькруга»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос, который волнует немецких болельщиков.

По распространённому мнению, в основе Бундестим должен играть Никлас Фюллькруг, а не Кай Хаверц. Форвард дортмундской «Боруссии» вышел на замену во всех трёх матчах группового этапа Евро-2024, но успел забить два мяча, в то время как представитель «Арсенала» отличился один раз, хотя появлялся в старте во всех случаях.

«Я не слежу за дискуссиями вокруг Хаверца и Фюллькруга. Мы с тренерским штабом решим, кто будет играть, но известно это станет только перед матчем. Я не читаю, что пишут об игроках, поскольку у меня хватает дел. Думаю, мы и без этого способны определиться с составом на матч против Дании», – высказался Нагельсманн на пресс-конференции в преддверии субботнего поединка 1/8 финала.