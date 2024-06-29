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Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия – Дания: Возможные стартовые составы на матч хозяйки Евро-2024

29 Июня 2024 • 11:00 Комментировать
Германия
...
Дания
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Через 9 ч. 49 мин.

Во втором по хронологии матче 1/8 финала чемпионата Европы сыграют сборные Парагвая и Бразилии. «Евро-Футбол.Ру» обозначает ориентировочные стартовые составы на данную встречу.

Германия: Нойер, Миттельштедт, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих, Гюндоган, Вирц, Мусиала, Хаверц.

Дания: Шмейхель, Меле, Кристенсен, Вестергор, Андерсен, Бах, Хёйбьерг, Норгор, Эриксен, Винд, Хёйлунн.

В группах немцы заняли первое место, датчане – второе. Германия до плей-офф сыграла с Шотландией (5:1), Венгрией (2:0) и Швейцарией (1:1), а Дания – со Словенией, Англией (по 1:1) и Сербией (0:0).

У сборной Германии дисквалифицирован из-за двух жёлтых карточек Джонатан Та. Его коллега по центру обороны Кристиан Рюдигер вроде готов сыграть после повреждения.

Под вопросом участие в матче ключевого полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Он пропустил пятничную тренировку из-за проблем с животом. Дисквалификация у Мортена Юльманна.

Матч Германия – Дания состоится сегодня, 26 июня, в Дортмунде. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. За событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции.

Кирилл Иванцов

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Сборная Германии Сборная Дании

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