Швейцария – Италия: Вероятные стартовые составы на первый матч плей-офф Евро-2024

Сборные Швейцарии и Италии очным матчем откроют 1/8 финала чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

Швейцария: Зоммер, Эбишер, Родригес, Аканджи, Шёр, Стергиу, Фройлер, Джака, Ндой, Варгас, Эмболо.

Италия: Доннарумма, Дармиан, Манчини, Буонджорно, ди Лоренцо, Жоржиньо, Пеллегрини, Барелла, Фраттези, Кьеза, Ретеги.

У обеих команд по одному недоступному защитнику из-за дисквалификаций. Швейцарцы не могут рассчитывать на Сильвена Видмера, а итальянцы – на Риккардо Калафьори.

У сборной Италии есть и ещё проблемы в линии обороны. Повреждение у Федерико Димарко. Под вопросом участие в матче Алессандро Бастони, у которого недавно поднималась температура.

Групповой этап команды завершили на вторых местах в своих группах. Швейцария там сыграла с Венгрией (3:1), Шотландией и Германией (по 1:1), а Италия – с Албанией (2:1), Испанией (0:1) и Хорватией (1:1).

Матч Швейцария – Италия пройдёт сегодня, 29 июня, на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Стартовый свисток – в 19:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов