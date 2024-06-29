Нагельсманн ответил, как сборная Германии справляется с давлением

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о давлении на домашнем чемпионате Европы.

На хозяев турнира возлагаются большие надежды, и в групповой стадии команде удалось оправдать ожидания. В субботу Бундестим сыграет против сборной Дании в рамках 1/8 финала.

«Я расслаблен, мы хорошо подготовлены к различным сценариям. Осознавая это, вы можете спать спокойно. Я знаю, на что способна наша команда, и я надеюсь, что смогу оправдать все ожидания», – заявил на предматчевой пресс-конференции Юлиан Нагельсманн.

Встреча сборных Германии и Дании стартует в 22:00 по московскому времени.