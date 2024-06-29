Нагельсманн рассказал о состоянии Рюдигера, получившего травму

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поведал о том, как себя чувствует Антонио Рюдигер в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024.

Центральный защитник мадридского «Реала» отыграл от начала до конца все три поединка групповой стадии, но в заключительной встрече со Швейцарией получил повреждение, из-за которого рискует пропустить матч против Дании.

«Рюдигер очень важен для нас, медицинский штаб делает всё возможное. Сегодняшняя тренировка прошла хорошо – кажется, он в хорошей форме. Если не произойдёт ничего непредвиденного, он сможет сыграть в 1/8 финала», – заявил на пресс-конференции Нагельсманн.

Матч Германия – Дания состоится в субботу, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.