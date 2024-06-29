Зоммер: «Я не думаю о тех незабитых пенальти Жоржиньо»

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер получил вопрос о знаменитых пенальти Жоржиньо, которые стоили Италии путёвки на ЧМ-2022.

Команды дважды сыграли вничью в матчах отбора на катарский мундиаль, прошедших в 2021 году. В обеих встречах полузащитник «скуадры адзурры» Жоржиньо не забил пенальти, в результате чего Италия не смогла напрямую отобраться на чемпионат мира, а затем неожиданно уступила сборной Северной Македонии в стыковом противостоянии.

В субботу итальянцы и швейцарцы сыграют уже в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

«Я бы не хотел, чтобы Жоржиньо снова бил пенальти в игре с нами. Те промахи были важны для нас с точки зрения завоевания путёвки на чемпионат мира, но это уже в прошлом, предстоящий матч – совсем другая история. Я здесь не для того, чтобы вспоминать о тех пенальти», – сказал на пресс-конференции Зоммер.