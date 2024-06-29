Зоммер назвал фаворита в матче Швейцарии против Италии

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер высказался о шансах своей команды в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Италии.

Матч пройдёт в субботу в 19:00 по московскому времени. Итальянцы не без труда вышли из группы, заняв вторую строчку лишь благодаря спасительному голу на последних минутах в поединке против Хорватии, в то время как Швейцария едва не лишила первого места в квартете сборную Германии.

«Будет ли Швейцария фаворитом во встрече с Италией? Нет, я бы так не сказал. Мы играем против действующих чемпионов. Италия несколько раз выигрывала турнир и остаётся фаворитом, но мы готовы», – заявил на пресс-конференции Зоммер, представляющий миланский «Интер».