Палмер: «Считаю, что готов играть в старте сборной Англии»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер заявил о готовности занять место в стартовом составе сборной Англии на Евро-2024.

22-летний футболист остался на скамейке запасных в двух первых матчах «трёх львов» на турнире, и лишь в третьей игре Гарет Саутгейт выпустил лидера «Челси» на замену.

«Я считаю, что готов играть в основе, но это зависит не от меня. Я бы не сказал, что нетерпелив, поскольку я осознаю, что это мой первый крупный турнир, и на моих позициях играют Фил Фоден, Джуд Беллингем и Букайо Сака. Я всё понимаю. Сейчас я просто жду своего часа. Было приятно провести на поле 20 минут в прошлом матче», – цитирует Telegraph Палмера.

30 июня сборная Англии сыграет против Словакии в рамках 1/8 финала.