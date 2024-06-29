Тренер сборной Швейцарии Якин оценил силу сборной Италии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился мыслями об игре Италии под руководством Лучано Спаллетти.

29 июня команды сыграют с 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.

«Мы изучили не только три матча сборной Италии на Евро, но и предыдущие игры. Италия способна менять подход, действовать по-разному. Эта команда умеет защищаться и играть коллективно, может прессинговать по всему полю, как это делает, например, «Аталанта». Мы готовы, но нам нужно сосредоточиться на своих задачах – возможно, мы удивим соперника, застанем врасплох», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Якина.