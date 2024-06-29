Конте – о сборной Италии: «Спаллетти отлично справляется с задачей»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями о выступлении сборной Италии на Евро-2024.

Итальянцы заняли второе место в группе, уступив только Испании. 29 июня «скуадра адзурра» проведёт матч 1/8 финала против Швейцарии.

«Работа в сборной Италии – это большой стресс для тренера, но мы должны сохранять оптимизм. Уверен, в итоге нам будет чему радоваться. Нынешняя сборной Италии создаёт имидж активной команды, играющей первым номером, но крупные турниры настолько скоротечны, что нужно уметь справляться с разными ситуациями. Думаю, Спаллетти отлично это делает, как и игроки», – заявил в интервью RAI Sport Конте, возглавлявший сборную Италии с 2014 по 2016 год.