Аленичев назвал игру Ямаля открытием Евро-2024

Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев порассуждал о Евро-2024. По мнению эксперта, его очень сильно порадовала игра одного из молодых футболистов сборной Испании, а именно Ламина Ямаля.

«Для меня открытие группового этапа этого Евро - игра испанца Ямаля. Играть так ярко, хладнокровно и уверенно в 16 с небольшим лет говорит о том, что у него огромное будущее», - делится Аленичев для «Чемпионата».

Напомним, что Ямаль на этом Евро пока что оформил один ассист. Случилось это в игре против сборной Хорватии (3:0) в рамках первого тура группового этапа.

30 июня «красная фурия» сыграет против сборной Грузии в матче 1/8 финала турнира.