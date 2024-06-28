В сборной Дании рассказали о проблемах со здоровьем у Эриксена

Каспер Юльманн, главный тренер датской национальной сборной рассказал о проблеме со здоровьем у одного из лидеров команды – полузащитника и плеймейкера Кристиана Эриксена.

«Сегодня у Кристиана были проблемы с животом, как и у Томаса Дилейни перед игрой с Англией. Решили, что сегодня он не тренируется, надеемся, будет готов завтра», - говорит Юльманн для официального портала УЕФА.

Напомним, что уже в субботу, 29 июня датчане сыграют в матче 1/8 финала Евро-2024 против хозяйки турнира, сборной Германии. Эриксен забил один из двух голов своей команды на групповом этапе, он поразил в первом туре ворота сборной Словении (1:1).