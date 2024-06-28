Определены самый мощный и самый дальний голы группового этапа Евро-2024

Официальный сайт УЕФА опубликовал интересную статистику – определились самые мощный и дальний голы прошедшего группового этапа Евро-2024. И, что самое интересное, забиты они были в одном квартете – квартете С.

Самый мощный гол был оформлен в первом туре группового этапа в матче Словения – Дания. Его автором стал Эрик Янжа, сравнявший счёт (1:1). После его удара сфера набрала скорость в 128,76 км/ч.

Самым дальним стал гол датчанина Мортена Юльманна, забитый с расстояния в 28 метров в ворота сборной Англии во втором туре группового этапа (1:1).

Словенцы сыграют на первой стадии плей-офф со сборной Португалии, датчане - со сборной Германии.