Наумов: «Победа сборной Швейцарии над Италией не будет сенсацией»

29 июня в субботу состоится первый матч стадии 1/8 финала Евро-2024. И сойдутся в нём сборные Швейцарии и Италии, вторые команды групп А и В соответственно.

Николай Наумов, бывший президент московского «Локомотива» уверен, что возможная победа швейцарцев сенсацией не станет.

«Я сам немного знаком с Лучано Спаллетти, знаю как он строит свою команду. Почему‑то кажется, что Италия победит. Не крупно, но думаю, что победит в борьбе примерно равных соперников. Преимущество итальянцев вижу в их опыте, а победа швейцарской сборной сенсацией не станет», - говорит Наумов для телеканала «Матч ТВ».

На прошлом Евро, напомним, швейцарцы сенсационно выбили из турнира в плей-офф чемпионов мира – сборную Франции.