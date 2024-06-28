Масалитин: «С маской Мбаппе играет осторожнее»

Валерий Масалитин, бывший футболист и эксперт высказался о Килиане Мбаппе. Из-за травмы, полученной в матче первого тура группового этапа Евро-2024, форвард играет с защитной маской.

«С этой маской он с осторожностью играет. Был у него контакт с Левандовски, поляк зацепил эту маску — конечно, Мбаппе тяжело. И вопрос, насколько эта маска будет или не будет его сковывать», - говорит Масалитин для «Газеты.Ру».

Напомним, что после полученного перелома носа в матче с австрийцами (0:1) Мбаппе пропустил второй тур группового этапа, в котором французы играли со сборной Нидерландов. Однако в третьем туре в матче со сборной Польши (1:1) Килиан вышел на поле в старте и даже забил свой первый в карьере гол на Евро. Правда, сделал он это с 11-метрового удара.

На первом раунде плей-офф французы сыграют против сборной Бельгии.