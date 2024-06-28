Деменко рассказал, почему получает удовольствие от просмотра Евро-2024

Максим Деменко, бывший российский футболист, а ныне эксперт рассказал, почему получает удовольствие от просмотра чемпионата Европы по футболу.

«Чемпионат очень интересный. Много событий, моментов, много автоголов — смотрится интересно. Много забитых мячей, интриг и неожиданностей. Смотришь с удовольствием», - говорит Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, 29 июня стартует череда поединков на стадии 1/8 финала турнира. В субботу сойдутся сборные Италии и Швейцарии и сборные Германии и Дании. Пройдут дальше лишь две команды.

Текстовые трансляции абсолютно всех матчей Евро-2024 доступны у нас на портале.