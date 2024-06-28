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Чемпионат Европы по футболу 2024

Масалитин: «У Бельгии кризис, команда не меняется 14 лет»

28 Июня 2024 • 22:14 Комментировать
Франция
...
Бельгия
01.07 19:00

Совсем скоро стартует череда матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В одной из пар 1 июля сойдутся сборные Франции и Бельгии. Бывший российский футболист Валерий Масалитин очевидно полагает, что фавориты в паре – французы.

«У Бельгии кризис, команда почти 14 лет не меняется. Кто-то приходит и уходит, но запаса нет. Де Брёйне себя не проявляет, Лукаку не везет. В похожей ситуации Мбаппе – куча моментов, а забил лишь раз», - говорит Масалитин «Газете.Ру».

Как пояснил эксперт, у комнады Франции есть резерв. Например, на замену могут выйти Оливье Жиру или Маркус Тюрам. У бельгийской команды же нет такого запаса прочности, уверен Масалити, говоря о скамейке «красных дьяволов».

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Сборная Франции Сборная Бельгии Валерий Масалитин ещё теги

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