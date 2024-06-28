Зоммер: «Доннарумма – абсолютно топовый вратарь»

Янн Зоммер, голкипер швейцарской национальной команды, высказался о вратаре сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.

Напомним, Швейцария и Италия в субботу проведут матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

- Он абсолютно топовый вратарь. Он еще очень молод, но приобрел большой опыт. Мне очень нравится за ним наблюдать. Он потрясающий вратарь. Мой тренер по вратарям в «Интере» также тренировал его в «ПСЖ», - передаёт слова Зоммера пресс-служба УЕФА.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Со следующего сезона его партнёром по команде будет российский вратарь Матвей Сафонов.