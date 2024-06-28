Наставник сборной Швейцарии надеется победить Италию в основное время

Рулевой швейцарской национальной команды Мурат Якин высказался перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Италией.

Встреча пройдёт в субботу и начнётся в 19:00 по московскому времени.

- Мы очень упорно боролись за то, чтобы попасть сюда, это особенные игры. Год за годом сборная Швейцарии проводит очень интересные матчи. Мы очень рады сыграть против Италии, и, я думаю, игра будет открытой.. Я не хочу, чтобы кто-то был фаворитом. Мы знаем об их качествах, их тактике и темпераменте.

У нас было время отработать пенальти. У каждого был шанс реализовать удар с точки на тренировке, также мы сделали несколько заметок. Но, конечно, под давлением и в стрессовой ситуации все не то же самое. Надеемся, что исход игры будет решен в основное время и мы победим, - передаёт слова Якина пресс-служба УЕФА.