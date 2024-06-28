Спаллетти: «В плей-офф мы должны сыграть лучше, чем в группе»

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об игре своей команды на чемпионате Европы – 2024.

— Чтобы болельщики нами гордились, в плей-офф мы должны сыграть лучше, чем играли в группе. Мы играли под серьезным давлением. Теперь я надеюсь увидеть свою команду более расслабленной, — цитирует Спаллетти Football Italia.

По итогам трех туров сборная Италии финишировала на второй позиции в турнирной таблице группы B и вышла в плей-офф.

В рамках 1/8 финала подопечные Спаллетти сыграют со Швейцарией. Игра между командами пройдет уже завтра, 29 июня. Страт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.