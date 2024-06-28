Упамекано: «Не переживаю из-за критики сборной Франции»

Дайо Упамекано, защитник французской национальной команды, не переживает по поводу критики сборной на Евро-2024.

Напомним, коллектив Дидье Дешама занял второе место в своей группе и вышел в 1/8 финала турнира. Французы на групповом этапе забили всего два гола – в ворота Австрии и Польши.

- В нашей профессии критика есть постоянно, меня это совершенно не беспокоит, не переживаю по этому поводу. У нас в трёх матчах было много моментов, но не хватает реализации. У Франции сильная атака. Думаю, дальше у нас всё будет хорошо, у нас есть время, чтобы подготовиться к игре против Бельгии, - передаёт слова Упамекано L’Equipe.

Встреча между Францией и Бельгией пройдёт первого июля, начало – в 19:00 по мск.