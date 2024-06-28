Аленичев: «Меня расстроила сборная Англии»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какие команды его расстроили на групповом этапе Евро-2024.

«В первую очередь, меня расстроила сборная Англии. Да, хорошо, что Англия заняла первое место в группе. Но за три матча забила всего лишь два мяча», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Кроме того, Аленичев признался, что его удивила игра Франции, которая тоже забила всего два гола в группе.

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 Англия встретится со Словакией (30 июня), а Франция будет играть с Бельгией (1 июля).

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.