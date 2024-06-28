Нагельсманн выступил за сохранение текущего формата Евро-2024

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился комментарием о текущем формате чемпионата Европы.

Напомним, с 2016 года в турнире стали принимать участие 24 команды вместо 16.

— Небольшим странам важно играть на таком большом турнире. В качестве примера можно взять Грузию, которая прогрессирует с каждым матчем. Это особенный турнир, — цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Напомним, сборная Грузии оказалась в плей-офф турнира благодаря сенсационной победе в заключительном туре группового этапа над Португалией (2:0).

В 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 Грузия встретится с Испанией, а Германия сыграет против Дании.