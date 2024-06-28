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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин назвал победителя Евро-2024

28 Июня 2024 • 21:17 Комментировать (1)
Франция
...
Бельгия
01.07 19:00

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» предсказал победителя чемпионата Европы – 2024.

По мнению Аршавина, в четвертьфинале Испания встретится с Германией, Португалия с Францией, Нидерланды с Австрией, а Англия со Швейцарией. Далее эксперт предположил, что испанцы пройдут немцев, французы выбьют португальцев, австрийцы неожиданно одолеют нидерландцев, а англичане разберутся со швейцарцами.

В финал Евро-2024 Аршавин отправил Францию и Англию, отметив, что не верит в успех англичан с Гаретом Саутгейтом, поэтому победителями окажутся французы.

Напомним, решающий матч турнира пройдет 14 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Англии Сборная Франции ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
28 Июня 2024 в 21:37
Андрей забыл про Грузию.
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